Halep in 'straight sets' naar kwartfinale Indian Wells

video De Nooijer en Bliek genieten van succes met FC Dordrecht

16:31 DORDRECHT – Na de laatste competitiewedstrijd van 2017 was Gérard de Nooijer niet te genieten. Met FC Dordrecht had hij het hoofd moeten buigen voor Jong PSV (2-3) en de manier waarop een aantal spelers zich had gepresenteerd was hem in het verkeerde keelgat geschoten. Zijn boodschap aan de beleidsbepalers was dat er nieuwe spelers bij moesten komen en dat gebeurde ook in januari. Twee maanden later pakte hij met FC Dordrecht de derde periode en kan de club zich opmaken voor deelname aan de nacompetitie, met promotie naar de eredivisie als inzet.