Halep in de regen naar derde ronde in Cincinnatti

De Jager stapt over van Twente naar Hoek

14 augustus HOEK - Ruben de Jager (21) is dit seizoen speler van Hoek. De aanvaller trainde de afgelopen weken al mee met de derdedivisionist en kwam voor het weekend tot een akkoord met de club. Hoek heeft de overschrijving van De Jager meteen ingediend bij de KNVB. De inwoner van Lewedorp komt over van FC Twente en bij zijn nieuwe club hopen ze dat hij speelgerechtigd is voor het duel van zaterdag met ADO’20, in de eerste kwalificatieronde van de KNVB beker.