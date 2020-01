Halep heeft antwoord op comeback Dart en bereikt derde ronde

De Schelde­prijs moet weer een échte sprint­koers worden

22 januari TERNEUZEN – Jarenlang werd de Scheldeprijs gekscherend in de volksmond het wereldkampioenschap voor sprinters genoemd. Sinds de wedstrijd van start gaat in Terneuzen is dat beeld wat veranderd. De organisatie wil echter terug naar een pure machtsstrijd tussen de snelste mannen op twee wielen. ,,Het is de bedoeling dat de koers weer aantrekkelijker wordt voor sprinters”, klinkt het uit de mond van wedstrijdvoorzitter Jack Vissers.