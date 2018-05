Halep als nummer 1 naar Roland Garros

Gas terugnemen? Daar willen ze bij Goes niets van weten

18 mei GOES - Het wordt alles of niets voor Goes in de slotweken van het seizoen. De zondag-hoofdklasser is aan een geweldig jaar bezig als promovendus, maar staat op dit moment nog met lege handen in de competitie. Zelfs het doelsaldo kan bepalend worden. Ondanks het lange zware seizoen willen de Goesenaren geen stapje terug doen op trainingen.