Haddad Maia verrast Jabeur en staat in halve finale, Middelkoop mist eerste kans

Jabeur had in de eerste set weinig moeite met de 27-jarige Haddad Maia, die in de vorige ronde bijna vier uur nodig had gehad om de Spaanse Sara Sorribes Tormo uit te schakelen. De Tunesische begon met twee achtereenvolgende breaks en kon even later op eigen service de set binnenslepen.

In de tweede set vielen helemaal geen breaks. Haddad Maia verspeelde bij 6-5 een setpunt, maar was in de tiebreak alsnog overtuigend de sterkste en trok zo de stand gelijk. In de beslissende set kwam de gefrustreerde Jabeur niet meer terug van de twee breaks achterstand die ze al vroeg opliep.

Haddad Maia treft in de halve finales Iga Swiatek, de mondiale nummer 1 uit Polen, of de Amerikaanse Coco Gauff. Zij spelen vanmiddag tegen elkaar.

Middelkoop niet naar finale gemengd dubbel

Matwé Middelkoop is er met zijn Indonesische partner Aldila Sutjiadi niet in geslaagd de finale te bereiken van het gemengd dubbel op Roland Garros. Het duo verloor in twee sets van de Japanse Miyu Kato en Tim Pütz uit Duitsland: 7-5 6-0.

Voor Middelkoop was het de eerste van twee halve finales op het grandslamtoernooi in Parijs. De 39-jarige tennisser staat met zijn Duitse partner Andreas Mies ook nog in de halve eindstrijd van het mannendubbel, waarin de twee het opnemen tegen de Belgen Sander Gillé en Joran Vliegen. Middelkoop bereikte in zijn loopbaan nog nooit de finale van een grand slam.

Sutjiadi vormde in Parijs juist weer een koppel met Kato in het vrouwendubbel. Het duo werd in de vierde ronde gediskwalificeerd nadat Kato per ongeluk een ballenmeisje had geraakt. De Japanse sloeg de bal weg toen ze een punt had gemaakt, maar die bal kwam achter op het hoofd van het meisje terecht.

