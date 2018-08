Haase wint eerste ronde van Krajinovic in Cincinnati

Haase deed twee keer eerder mee in Cincinatti: in 2012 en 2017. Beide keren kwam de Nederlander niet verder dan de eerste ronde.



Gisteren werd bekend dat Haase voor het eerst in ruim een jaar niet meer tot de beste vijftig tennissers van de wereld behoort. De 31-jarige Nederlander leverde zestien plaatsen in op de mondiale ranking en zakte van 39 naar 55



In de volgende ronde is Alexander Zverev de tegenstander van Haase. De Duitser hoefde in de eerste ronde nog niet in actie te komen.