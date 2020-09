Haase voor het eerst sinds 2009 niet naar hoofdtoernooi Roland Garros

Nieuwe spelregel zet strafworp­spe­ci­a­lis­ten buitenspel

22 september VLISSINGEN - In het korfbal is er sinds drie weken een nieuwe regel: strafworpen moeten genomen worden door de persoon die de kans ontnomen is. In Zeeland wordt er wisselend over gedacht. ,,De strafworp is nu minder een straf.”