Haase verliest van Shapovalov en mist droomduel met Nadal

Zeeuws Korfbal­spek­ta­kel in aanloop naar zaalcompe­ti­tie

16:38 VLISSINGEN - Er komt in het najaar een heus Zeeuws Korfbalspektakel. Dit is een toernooi met acht standaardteams, dat twee weken voor aanvang van de zaalcompetitie zal worden gespeeld. ,,Clubs zoeken altijd voor die periode tegenstanders om tegen te oefenen”, weet initiatiefnemer Dennis Plantinga, hoofdtrainer bij Swift. ,,Wat is er dan mooier om die in toernooiverband te treffen?”