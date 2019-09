Haase verliest in kwartfinale Florence

Opgepept Goes ziet het vertrouwen toenemen

14:58 GOES - De voetballers van Goes bogen woensdagavond in de tweede kwalificatieronde van het KNVB-bekertoernooi een 2-0-achterstand om. Uiteindelijk werd hoofdklasser Silvolde met 2-3 verslagen. Zaterdagmiddag volgt de ontmoeting met ONS Sneek, de nummer laatst in de derde divisie. Het verschil tussen beide formaties bedraagt één punt.