Haase valt uit top honderd na kwalificatie-nederlaag

Zesde toernooize­ge Lesley Kerkhove

3 augustus WOKING - Voor de zesde keer in haar loopbaan heeft Lesley Kerkhove een ITF-toernooi gewonnen. De Zierikzeese was zaterdag in het Engelse Woking in de finale te sterk voor de Turkse Pemra Ozgen: 7-6 6-2.