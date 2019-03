Haase treft Monfils na overwinning in eerste ronde

Haase had niet lang nodig om de eerste set naar zich toe te trekken tegen Lacko, de nummer 130 van de wereldranglijst. Binnen een half uur stond er een 6-2 op het scorebord in het voordeel van de Nederlander, zelf de nummer 65 van de ATP-ranking.



In de tweede set had Haase iets langer nodig, maar ook die set besliste hij in zijn voordeel: 6-4. Na de winstpartij in de eerste ronde wacht nu in de tweede ronde een partij tegen de Fransman Gaël Monfils.



Haase verloor de twee voorgaande duels met Monfils, in 2011 in Barcelona en in 2013 in Nice. Beide ontmoetingen waren op gravel. De 32-jarige Monfils, nummer 18 van de wereld en vorige maand winnaar van het ATP-toernooi van Rotterdam, bereikte vorige week in Indian Wells de kwartfinales. Hij moest zich toen vanwege een achillespeesblessure afmelden voor zijn duel met Dominic Thiem. Onduidelijk is hoe het nu met de fysieke gesteldheid van Monfils is.