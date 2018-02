Haase treft in Dubai niet Dimitrov, maar verrassend Jaziri

Ook Constansia en Nyemb keren terug bij Hoek

25 februari HOEK - Zaterdag-hoofdklasser Hoek heeft voor volgend seizoen opnieuw drie spelers vastgelegd. Jonathan Constansia, die onlangs stopte bij Halsteren, is rond met de club waarvoor hij in het verleden ook al speelde. Hetzelfde geldt voor Yves Nyemb. De spits komt over van VC Vlissingen en speelde in het seizoen 2013-2014 ook al bij Hoek. Vin Vercouteren, dit seizoen tweede doelman achter Jordi de Jonghe, heeft zijn contract met één jaar verlengd.