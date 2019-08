Haase stijgt op wereldranglijst, Bertens blijft zevende

Zege en remise voor Ben Sellam en Azzanagui met Oranje onder 19 in Zeeland

25 augustus VLISSINGEN - Zaalvoetballers Youssef Ben Sellam en Nabil Azzanagui hebben zaterdag met Oranje onder 19 in een oefenduel gewonnen van de leeftijdsgenoten van België: 5-2. Voor het tweetal van Groene Ster Vlissingen was het een bijzonder duel. Er werd namelijk gespeeld in hun eigen Baskensburg. Zondag werd het in Goes tegen dezelfde tegenstander 6-6.