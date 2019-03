Haase speelt tegen qualifier, Bertens kan Williams treffen

Jeremy de Nooijer per direct naar kampioen van Litouwen

5 maart VLISSINGEN - Jeremy de Nooijer is niet langer speler van Sheriff Tiraspol. De 26-jarige middenvelder uit Vlissingen heeft Moldavië achter zich gelaten en is neergestreken in Litouwen. De Nooijer heeft een contract tot het eind van dit kalenderjaar getekend bij FK Suduva Marijampole. Die club werd de afgelopen twee jaar landskampioen en speelde ook in de voorrondes van de Champions League en Europa League. De competitie in Litouwen loopt van maart tot en met november.