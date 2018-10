Haase sneuvelt in eerste ronde in Parijs

Robin Haase is er weer niet in geslaagd de eerste ronde te winnen van een ATP-toernooi. De beste Nederlandse tennisser in het mannencircuit verloor bij het masterstoernooi van Parijs van de Duitser Philipp Kohlschreiber: 7-6 (4) 4-6 2-6. Het was de vijfde keer op rij dat de 31-jarige Hagenaar strandde in de openingsronde.