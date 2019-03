Haase sneuvelt in derde ronde Miami tegen Basilasjvili

Robin Haase is er niet in geslaagd de vierde ronde te bereiken van het masterstoernooi in Miami. De 31-jarige Hagenaar verloor in twee sets van de Georgiër Nikoloz Basilasjvili: 7-6 (3) 6-3.

Haase begon niet goed aan zijn eerste partij ooit in de derde ronde in Miami. Hij leverde in de openingsgame zijn opslag in. In een lange game op 2-3 wist Haase echter weer op gelijke hoogte te komen. In de tiebreak moest hij alsnog zijn meerdere erkennen in de nummer negentien van de wereld.

In de tweede set ging het gelijk op. Beide spelers wonnen hun opslagbeurten tot 3-4. Basilasjvili kreeg drie breakpoints op de opslag van Haase en benutte de derde daarvan. De 27-jarige Georgiër sloeg vervolgens meteen toe op zijn eigen service.

Halverwege de tweede set was er in de zesde game op 30-30 een opmerkelijk moment. Haase was kort daarvoor uitgegleden en daarbij was zijn schoen kapot gegaan. Hij vroeg om een pauze zodat er een nieuw paar schoenen voor hem gehaald kon worden. Het oponthoud duurde ruim 6 minuten, maar de Nederlander wist vervolgens zijn servicegame nog wel te winnen.

Basilasjvili won vorig jaar twee ATP-toernooien. De Georgiër was de beste in Hamburg en in Peking, waar hij Juan Martin Del Potro in de finale klopte.