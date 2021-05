Haase sneuvelt al in eerste ronde kwalificaties Roland Garros

Haase, momenteel de nummer 204 van de wereldranglijst, nam van 2010 tot en met 2019 tien keer op rij deel aan het Franse grandslamtoernooi. In de uitgestelde editie van 2020 was hij er niet bij na te zijn uitgeschakeld in de kwalificaties. Hij haalde vijf keer de tweede ronde in Parijs.

In de partij tegen de nummer 207 van de ATP-ranking kreeg Haase tal van kansen. Hij won de eerste set in de tiebreak nadat hij een break voorsprong had verspeeld en daarna een break tegen ongedaan had gemaakt. In de tweede set stond Haase met 3-1 en 4-2 voor, maar liet hij de 29-jarige Argentijn terugkomen en de set pakken met 7-5. Haase maakte vervolgens in de derde set een break achterstand goed en kwam terug tot 4-4. Nadat de Nederlander opnieuw zijn eigen opslagbeurt had verloren, serveerde Olivo de wedstrijd uit.