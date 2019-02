Haase slaat Davis Cup-team naar finaleweek

Doesburg verruilt Hoek deze zomer voor andere derdedivi­si­o­nist

1 februari GOES - Kyle Doesburg vertrekt deze zomer na één seizoen alweer bij Hoek. De 29-jarige aanvaller uit Goes, die met dertien goals topscorer is van de Zeeuws-Vlaamse ploeg, maakt de overstap naar Stedoco. ,,Ik voelde me de afgelopen tijd niet echt serieus genomen door Hoek’’, legt Doesburg uit. ,,Stedoco kwam op het juiste moment en we waren er snel uit. De club wil groter en stabieler worden.’’