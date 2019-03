Haase overtuigend langs Istomin in Indian Wells

In de eerste set wist Haase, zelf de nummer 68 van de wereld, zijn Oezbeekse tegenstander te breken. In plaats van die break te verzilveren in zijn eigen servicebeurt werd de Nederlander meteen weer teruggebroken. Omdat de rest van de games allemaal met de services meegingen, liep de eerste set uit op een tiebreak. Daarin was Haase overtuigend de sterkste met 7-2.



Het bleek voor de tennisser uit Oezbekistan een mentale klap die hij niet meer te boven kwam. Haase walste in de tweede set over Istomin heen en stond nog maar één game af: 6-1.



In de volgende ronde wacht de partij tegen de Russische ‘lucky loser’ Andrey Rublev.