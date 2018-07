Haase op zijn hoede: 'Moet mijn A-game halen tegen Kyrgios'

Haase is zich bewust van de reputatie van de Australiër, die op de baan soms de controle kwijt raakt. ,,Het mentale aspect gaat heel lastig worden. Ik moet kijken dat ik vooral met mezelf bezig ben, met mijn eigen servicegames. Je probeert hem natuurlijk te breken, maar dat zal heel moeilijk worden. Mijn eigen servicegames zijn daarom ontzettend belangrijk, dus als ik me daarop focus kan hij mij ook niet zo afleiden en dan zien we het wel.''

Haase was tevreden over zijn eerste partij tegen de Roemeen Marius Copil, al kreeg hij het nog wel even lastig. ,,Ik had de controle in het begin van de wedstrijd, maar raakte die echt kwijt aan het begin van de derde set", keek Haase terug. ,,Uiteindelijk kon ik hem gelukkig terugbreken in de vierde set en speelde ik twee heel goede tiebreaks. Ik voelde me uiteindelijk wel comfortabel genoeg, maar was blij dat ik geen vijfde set hoefde te spelen.''