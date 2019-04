Haase op gravel Marrakech naar tweede ronde

Oemoemenoe klimt dankzij reglemen­tai­re zege weer naar plek twee

17:41 MIDDELBURG - Het afgelaste duel in de ereklasse tussen de rugbyers van Oemoemenoe en The Bassets is omgezet in een reglementaire 30-0-zege voor de Middelburgers. Daardoor staat Oemoemenoe weer tweede in de plate poule van de ereklasse.