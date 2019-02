Haase ook in Dubai in eerste ronde onderuit

OOk eerder deze maand in Rotterdam viel in de eerste ronde het doek voor Haase. Bij het ABN AMRO World Tennis Tournament was toen de Kazak Michail Koekoesjkin in twee sets te sterk voor de beste Nederlandse tennisser. Vorig jaar lukte het Haase in Dubai nog wel de tweede ronde te halen. Daarin verloor hij destijds, ook in twee tiebreaks, van de Tunesiër Malek Jaziri.