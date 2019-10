Haase onderuit tegen nummer 392 van wereld

Ontslagen TOP-trai­ner: ‘Verrast, maar niet boos’

13:35 ARNEMUIDEN - Kees-Jan Oppe was dinsdagavond verrast dat hij ineens weg moest als hoofdtrainer van TOP Arnemuiden. ,,Maar boos ben ik niet”, zei hij een dag later. ,,De spelersploeg wil in de zaal voor de play-offs gaan en denkt nu eenmaal dat de kans met mij daarop minder groot is. Daar kan ik niks aan veranderen.”