Haase neutraliseert servicekanon Karlovic in Rosmalen

Ook daarna kabbelde de wedstrijd wat voort. Het opmerkelijkste moment: Haase vroeg een toeschouwer in het publiek zijn of haar horloge anders te richten, omdat de zon in zijn ogen schitterde. De emotieloze Karlovic kreeg op 3-3 voor het eerst in de wedstrijd twee breekpunten tegen, maar serveerde zich uit de wedstrijd. Geheel volgens verwachting ging het ook in de tweede set naar 6-6. Haase knokte zich daarin terug van 4-0 tot 4-4, maar sloeg op 5-5 zijn tweede dubbele fout van de tiebreak en zag Karlovic hem eruit slepen.