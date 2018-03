Haase naar tweede ronde in Miami, Del Potro volgende tegenstander

Reserverol bij PKC doet De Ridder pijn

19:10 PAPENDRECHT - Net nu de play-offs van de Korfbal League gespeeld gaan worden, is Anita de Ridder buiten de basis gevallen bij PKC. De Arnemuidse speelster, nieuw dit seizoen in Papendrecht, baalt enorm van haar reserverol. ,,Ik ben niet gewend aan een plek op de bank”, zegt ze. ,,Ik leer hier natuurlijk ook van. Maar als het aan mij ligt, duurt dit niet te lang. En is het niet bij PKC, dan wil ik bij een andere club in het eerste spelen.”