Haase na uitschakeling in Parijs: ‘Ik heb gevochten voor wat ik waard was’

Door Fardau Wagenaar



,,Ik had na de partij tranen in mijn ogen’’, zegt Haase vlak na zijn nederlaag. Hij kan niet zitten, vanwege zijn opgezwollen knie. ,,Van frustratie, mijn knie werd weer dik, ik kon bijna niet meer lopen. Maar toch heb ik gevochten voor wat ik waard was tegen een hele goede tegenstander. Kohlschreiber won dit jaar van Djokovic, dat zegt wel wat. Mijn niveau was goed, de intentie was er, ik moet alleen meer vertrouwen krijgen.’’

Het was voor het tweede jaar op rij dat Haase (nummer 67 van de wereld) in de eerste ronde van het toernooi in Parijs werd uitgeschakeld. Gisteren had er meer in gezeten, maar na de zwaarbevochten winst van de derde set, ging hij alsnog roemloos ten onder in de vierde.

,,Een half jaar geleden had ik zoveel last van de knie, dat ik dacht dat mijn carrière erop zat’’, zegt Haase. ,,Nu kan ik weer drie uur spelen, dat vind ik al heel wat. Zolang ik nog plezier en passie heb in het spel, blijf ik doorgaan. Ik werk ook aan de mentale kant, mijn doel is om meer te gaan genieten.’’

In de laatste game van de wedstrijd deed zich een curieus moment voor. Haase kwam op de service van de Duitser op een 15-0 voorsprong. Tijdens het punt daarna liet een vrouw uit het publiek een flesje water op de baan vallen. Haase stemde in met een let. Daarna was het gedaan voor hem. ,,Ik denk niet dat veel andere spelers het punt zouden laten overspelen, maar ik zag dat hij afgeleid was’’, zegt de tennisser die nog wel meedoet aan het dubbelspel.