Haase na aarzelend begin naar derde ronde in Kroatië

Avontuur in kopgroep levert Marco Minnaard weinig op

19:04 ALPE D'HUEZ - Wielrenner Marco Minnaard gaf aan graag in de kopgroep te zitten in de rit naar Alpe d'Huez. Dat lukte de coureur uit Wemeldinge donderdag in de twaalfde etappe van de Tour de France, maar hij slaagde er niet in stand te houden tot de 'Nederlandse berg'.