Haase moet opgeven in finale challenger Bangkok

DERDE DIVISIE/VIDEO Daniel Wissel behoedt Goes voor nederlaag in doelpunten­fes­tijn

12:55 GOES – In een doelpuntrijke wedstrijd is Goes er niet in geslaagd Jong Almere City FC te verslaan. De Zeeuwse derdedivisionist kwam tot twee keer toe op voorsprong, knokte zich vervolgens terug van een achterstand, maar moest het doen met een punt: 4-4.