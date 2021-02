Haase moet direct aan de bak: Hagenaar treft Murray in Ahoy

Hoek-voetballer Ruben de Jager ontdekt golfen: ‘Een ho­le-in-o­ne is mooier dan een hattrick’

18:06 MIDDELBURG - Afgelopen zomer maakte Ruben de Jager kennis met golf. Nu het voetballen op een heel laag pitje staat, brengt de aanvaller van Hoek veel uren op de greens door. Tijdens het twee keer lopen van 9 holes laat hij zien wat hij in huis heeft en vertelt hij over allerlei zaken, maar vooral over golf en voetbal. ,,Er zijn altijd twijfels over mij.’’