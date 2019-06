Haase maandag in derde partij op baan 14

NECROLOGIE Zeeuwse voetbalva­der Piet Koster verbond en enthousias­meer­de

28 juni Appen of mailen was niet zo besteed aan Piet Koster. Hij belde liever. Of nog beter: hij deed even een bakje koffie. Hij keek zijn gesprekspartners het liefst recht in de ogen. Logisch. Met zijn felblauwe ogen kreeg hij veel gedaan. Héél veel.