Haase maakt korte metten met Nishikori in Toronto

Terpstra moet door enkelbles­su­re streep door EK zetten

14:34 GLASGOW - Mountainbikester Anne Terpstra heeft het Europees kampioenschap cross country dinsdag aan zich voorbij moeten laten gaan. De uit Zierikzee afkomstige Terpstra kampt met een enkelblessure, waardoor ze in het Schotse Glasgow niet van start kon gaan. Anne Tauber was daardoor de enige Nederlandse vrouw die in actie kwam. Ze werd zesde.