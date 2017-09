Haase levert drie plekken in op wereldranglijst

Haase is de enige Nederlander in de top van de ranking. Hij wordt gevolgd door Tallon Griekspoor, die door zijn halve finaleplaats bij het challengertoernooi in Alphen aan den Rijn 64 plaatsen winst boekte. Griekspoor, 21 jaar, is nu de mondiale nummer 279.

Rafael Nadal behield dankzij zijn zege op de US Open de eerste plaats. Roger Federer, die in New York strandde in de kwartfinales, loste de geblesseerde Andy Murray af als nummer twee. Stan Wawrinka, die ook ontbrak bij de US Open, zakte van de vierde naar de achtste plek op de lijst.