Haase knokt zich naar winst op Harris in tweede ronde Miami

Aanvankelijk zou Haase in de tweede ronde van het toernooi in de Verenigde Staten aantreden tegen Gaël Monfils. Maar de Fransman, vorige maand winnaar van het ATP-toernooi van Rotterdam, trok zich vlak voor de wedstrijd terug. Daarom moest Haase het opnemen tegen de 22-jarige Harris, die de finale van de kwalificatie in verloor maar als ‘lucky loser’ alsnog zijn opwachting mocht maken in het hoofdtoernooi. Harris is de nummer 96 van de wereldranglijst, Haase de nummer 65.



In de derde ronde neemt Haase het op tegen de als 17de geplaatste Georgiër Nikoloz Basilashvili. Hij versloeg in zijn tweede ronde de Duitser Mischa Zverev in twee sets: 6-3, 6-2.