Haase in tweede ronde uitgeschakeld in Antalya

Van Baarle pakt verrassend Nederland­se titel tijdrijden

17:08 Dylan van Baarle heeft in Bergen op Zoom verrassend de Nederlandse titel tijdrijden veroverd. De renner van Sky kwam over ruim 52 kilometer tot een tijd van 1 uur, 2 minuten en 34 seconden. Het zilver was voor Niki Terpstra die een halve minuut meer nodig had, Wilco Kelderman werd derde in 1.03.37.