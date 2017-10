Haase in Peking direct onderuit tegen dubbelpartner Fognini

Rechter velt vanmiddag oordeel over straf­schop­pen­se­rie tussen Hoek en Lisse

8:44 Scheidsrechter Nagtegaal fluit even in de luwte na de commotie over zijn beslissing een strafschoppenserie niet om en om te laten nemen. Zelfs de rechter komt eraan te pas. Vanmiddag bepaalt hij of Hoek en Lisse op herhaling moeten.