Haase houdt Nederlandse hoop levend met knappe zege

‘Tien duels in vijftien dagen: dat is echt killing’

16:57 Lois Abbingh heeft zin in het WK in Japan, laat daar geen misverstand over bestaan. De topschutter van Oranje wil wat graag die bal loeihard in het net van de tegenstander werpen. Maar ze ziet er ook wel tegenop. ,,Willen we tot het einde mee blijven doen om de prijzen, dan spelen we tien wedstrijden in vijftien dagen. Dat is echt killing”, zei ze vlak voor vertrek naar speelstad Kumamoto.