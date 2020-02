Haase gaat vandaag op jacht naar eerste ATP-zege in bijna half jaar

Joannathan Duinkerke stopt met fietsen: ‘De Giro was een duwtje in de rug’

11 februari KAPELLE - Voor Joannathan Duinkerke (30) is februari een bijzondere maand. De Kapellenaar rijdt zijn laatste koers als G-wielrenner én kan tijdens het Zeeuws Topsportgala, donderdag in Goes, voor de achtste keer winnen in zijn categorie. Dat zou een record betekenen. Een interview in zeven delen.