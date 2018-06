Haase en Middelkoop sneuvelen in tweede ronde

LIVE: Goes en Philippine overleven pittige middag

16:34 VLISSINGEN - Goes is erin geslaagd Silvolde van zich af te houden en heeft zich geplaatst voor de finale van de nacompetitie om promotie naar de derde divisie. In eigen huis werd het 1-1. Donderdag won Goes in Silvolde al met 1-2. Vooral doelman Brian Meulmeester blonk zondag uit. Hij had een aantal knappe reddingen in huis én stopte een strafschop. Philippine had het op bezoek bij Desk ook alles behalve makkelijk, maar won met 3-5 en kan nog steeds promoveren naar de tweede klasse. De thuisploeg eindigde het duel met negen man.