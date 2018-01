Haase en Middelkoop naar dubbelfinale in Pune

Haase deed in Pune ook mee in het enkelspel, maar daarin werd hij in de kwartfinale uitgeschakeld door de Fransman Benoît Paire. De Hagenaar stond in september vorig jaar samen met Middelkoop ook al tegenover Jebavy, die toen in de Daviscup een koppel vormde met Adam Pavlásek. Haase en Middelkoop wonnen het dubbelspel in Den Haag en brachten Oranje daarmee terug in de race. Het Nederlandse Daviscupteam versloeg Tsjechië uiteindelijk met 3-2 en bemachtigde zo een plek in de wereldgroep.