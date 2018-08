Haase en Middelkoop door in New York

Rowan Amperse leeft zaterdag in omgekeerde wereld

22:07 's-GRAVENPOLDER - Voor Rowan Amperse (22) had het seizoen niet met een mooier affiche kunnen beginnen. Zijn eerste officiële wedstrijd voor SSV’65 is het bekertreffen van vandaag met Kloetinge, de club die hij deze zomer verliet voor een nieuw avontuur in Goes. ,,Alsof het zo heeft moeten zijn’’, zegt de verdediger.