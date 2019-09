Haase en Koolhof stomen door in New York

VIDEO Het doelpunt van Hiep Nguyen dat geen doelpunt werd

31 augustus GOES - Een merkwaardige situatie zaterdagavond tijdens het duel in de derde divisie tussen Goes en Jong Almere City. Hiep Nguyen schoot namens Goes een vrije trap binnen, maar de bal stuiterde terug het veld in. De bezoekers maakten direct uit de tegenaanval de 0-3.