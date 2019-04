Haase en Koolhof naar finale dubbelspel in Monte Carlo

‘We mogen met z’n allen trots zijn na deze finale’

11:18 ROTTERDAM – Als je een finale speelt, dan wil je die ook winnen. Groene Ster probeerde dat vrijdagavond ook tegen FC Eindhoven, maar halverwege het duel wisten de Vlissingse zaalvoetballers eigenlijk al dat het een gelopen koers was. De nummer één van de eredivisie leidde met 4-0 en had in twintig minuten zuivere speeltijd laten zien dat het over klasse, snelheid, kracht en scorend vermogen beschikte. Het werd uiteindelijk 5-2.