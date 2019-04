Haase en Koolhof kloppen broers Zverev in Monte Carlo

Goede generale Van der Lijke voor Amstel Gold Race

17:59 OVERIJSE - Kort achter winnaar Mathieu van der Poel zette Nick van der Lijke een uitstekende prestatie neer in de Brabantse Pijl, een midweekse klassieker van 196 kilometer. De Middelburger, die in dienst rijdt van Roompot Charles, finishte in Overijse als zestiende.