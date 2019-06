Haase blijft in tweede ronde Rosmalen steken, Goffin naar kwartfinale

De partij werd woensdagavond onderbroken wegens de regen. Haase stond na het verlies van de eerste set in de tweede set met 3-2 en een servicebreak voor.



Na de hervatting won Haase zijn eerste twee servicegames en kwam hij daardoor op een 5-3-voorsprong. De laatste vier games gingen naar Garin, die op de service van Haase zijn tweede wedstrijdpunt verzilverde. Haase beëindigde beide sets met een mislukte service-volley-actie.



Vorig jaar bleef Haase ook in de tweede ronde steken. Toen was Bernard Tomic uit Australië hem de baas. In 2015 haalde Haase de laatste vier, zijn beste resultaat op het grastoernooi in eigen land.



De 23-jarige Garin is bezig aan een sterk seizoen. Hij won dit jaar al twee ATP-toernooien, in Houston en München. Hij maakt deze week zijn debuut op het Autotron. In de kwartfinales neemt Garin het op tegen de als tweede geplaatste Borna Coric, die woensdag Taylor Fritz in drie sets versloeg.



Haase was na de uitschakeling van Thiemo de Bakker de enige overgebleven Nederlander in het mannentoernooi. Samen met Jean-Julien Rojer doet hij nog wel mee aan het dubbelspel.