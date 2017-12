Haase bevestigt deelname NK tennis

Van Lare kan in Engeland debuteren voor Oranje onder 15

16:00 ZEIST - Aron van Lare kan over anderhalve week zijn debuut maken in het Nederlands elftal voor spelers tot 15 jaar. De uit Terneuzen afkomstige doelman van PSV is door KNVB-coach Peter van der Veen opgenomen in een 25 spelers tellende selectie, die op maandag 18 december twee interlands in en tegen Engeland speelt.