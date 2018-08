Haase bereikt kwartfinales in Toronto

Nieuwkoop ziet concurrent afvallen voor Europa Lea­gue-du­el Feyenoord

7 augustus ROTTERDAM - De kans dat Bart Nieuwkoop donderdagavond aan de aftrap van het Europa League-duel tussen AS Trencin en Feyenoord verschijnt, is aanzienlijk groter geworden. Jeremiah St. Juste, de concurrent van de Thoolse rechtsback, is namelijk niet inzetbaar.