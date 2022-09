Haaland verdubbelt de voorsprong van Manchester City

Met video Op deze tijdstip­pen komen Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk en Bauke Mollema in actie op het WK

Annemiek van Vleuten weet zondag bij de WK wielrennen in het Australische Wollongong niet hoe de concurrenten in de individuele tijdrit hebben gereden. De olympisch kampioen tijdrijden vertrekt als laatste van de tweede startgroep. Na haar komen vrijwel alle favorieten, onder wie titelverdediger Ellen van Dijk, in de derde startgroep in actie.

13:35