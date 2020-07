Haaland mag tijdens stapavond club niet in

LIVE | Hamilton slaat gat met Verstappen, pitstops komen er aan

15:41 Max Verstappen begint net als vorige week vanaf de tweede startplek in Oostenrijk. Deze keer heeft hij alleen niet Valtteri Bottas voor zich, maar Lewis Hamilton. Kan hij de mechanische pech van zich af schudden en gaan voor de overwinning? Volg de Grand Prix van Stiermarken in ons liveblog. De start is om 15.10 uur en alles is live te zien op Ziggo Sport.