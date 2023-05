Haaland breekt record met meeste goals in PL-seizoen

Tennisser Nick Kyrgios schiet politie te hulp om dief van gestolen Tesla te overmeeste­ren

Nick Kyrgios heeft er deze week zelf voor gezorgd dat een overvaller die er met zijn groene Tesla vandoor was gegaan in de kraag is gegrepen. De toptennisser wist via de Tesla-app de maximumsnelheid van zijn wagen te begrenzen. Na een ‘veilige achtervolging’ werd de man vervolgens door de politie klem gereden in de straten van Canberra en aangehouden.