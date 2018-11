Gunstige loting Van Gerwen bij Grand Slam of Darts

CLUBHELDEN ‘Katja verdient het om een keer aandacht te krijgen voor al haar enthousias­me en medewer­king’

13:54 De inbreng van vrijwilligers in de amateursport is cruciaal. Dat is bij de bloeiende Sportvereniging Borssele niet anders. Één van die vrijwilligers die onmisbaar is voor de club is de 46-jarige Katja Schikker. Ze verzorgt meerdere sportlessen voor volwassenen en senioren en is daarnaast de drijvende kracht achter de jaarmarkt in het dorp.